مفاجأة الانتقالات .. رودري يفضل برشلونة على ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية الخميس أن لاعب الوسط الإسباني الدولي رودري حسم وجهته المفضلة بالانتقال إلى برشلونة، رغم ارتباط اسمه خلال الأسابيع الأخيرة بريال مدريد.

وأضافت التقارير أن النادي الكتالوني دخل بقوة في سباق التعاقد مع نجم مانشستر سيتي، المتوج مؤخراً بكأس العالم مع منتخب إسبانيا.

وبحسب الموقع الإلكتروني لراديو «مونت كارلو»، كشف رودري، البالغ من العمر 30 عاماً، لريال مدريد رغبته في الانضمام إلى برشلونة، كما تم إخطار مانشستر سيتي بالأمر، وهو ما يمهد لبدء المفاوضات بين الناديين.

ولا يزال يتبقى عام واحد في عقد رودري مع مانشستر سيتي، الذي كان يفضل الاحتفاظ به حتى نهاية عقده، لكنه مستعد لاحترام رغبة اللاعب تقديراً لدوره الكبير في قيادة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2023، إضافة إلى تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

وأضافت أن إدارة برشلونة تعمل على الصفقة منذ عدة أسابيع، خاصة بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الهولندي فرينكي دي يونج في أربطة الركبة خلال كأس العالم.