الأرجنتين تعتمد يوم الفوز على إنجلترا مناسبة وطنية للمنتخبات

قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تخليد ذكرى فوز منتخب بلاده على إنجلترا في الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم الشهر الماضي.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اعتماد يوم 15 يوليو/تموز، وهو تاريخ الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 في مدينة أتلانتا، يومًا وطنيًا للمنتخبات الأرجنتينية، وذلك عقب اجتماع مجلسه التنفيذي مساء الأربعاء.

وجاء في بيان نشره الاتحاد عبر موقعه الرسمي: «تم اختيار هذا التاريخ تخليدًا للانتصار التاريخي للأرجنتين على إنجلترا في الدور قبل النهائي لكأس العالم».

وأضاف البيان: «كان فريق المدرب ليونيل سكالوني متأخرًا بهدف أمام المنتخب الإنجليزي، لكنه قلب النتيجة بفضل هدفي إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز، ليشعل موجة احتفالات عارمة في أنحاء البلاد».

وتابع: «لكن هذا التكريم لا يقتصر على الإنجاز الذي حققه المنتخب الأول».

وأوضح البيان: «فهذا التقدير يشمل أيضًا جميع المنتخبات الوطنية، سواء منتخبات الفئات السنية، والرجال، والسيدات، وكرة الصالات، وكرة القدم الشاطئية، التي تتدرب يوميًا في مجمع ليونيل أندريس ميسي التدريبي، على أمل تمثيل الأرجنتين بكل فخر ومسؤولية».

وفي المقابل، فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الأرجنتيني، بسبب رفع لاعبي المنتخب لافتة عقب المباراة تؤكد أن جزر فوكلاند تتبع الأرجنتين.

كما يخضع اللاعبان لياندرو باريديس وناويل مولينا لتحقيق من جانب «فيفا»، على خلفية مشاركتهما في الاشتباكات التي أعقبت خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا 0-1 في نهائي كأس العالم يوم 19 يوليو/تموز.

ويشمل التحقيق أيضًا مساعد مدرب المنتخب الأرجنتيني روبرتو أيالا، على خلفية الواقعة نفسها.