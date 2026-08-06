كم تبلغ قيمة سيارات كريستيانو رونالدو الفارهة؟

استعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جانباً من أسطوله من السيارات الخارقة والنادرة، بعدما نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعدد من سياراته الفارهة، واصفاً إياها باختصار بكلمة «ألعابي» التي رافقها مع المنشور.

ولا تكشف الصور التي شاركها قائد المنتخب البرتغالي سوى جزء من مجموعته الضخمة، التي سبق أن اعترف بأنه لم يعد يعرف عدد سياراتها بدقة، ووفقاً لما نقله عنه في وقت سابق الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، فإن رونالدو يعتقد أن مجموعته تضم نحو 40 أو 41 سيارة.

وسلطت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الضوء على أبرز السيارات التي ظهرت في صور رونالدو، وكشفت عن أسعار عدد منها، لتظهر قيمة لافتة لأسطوله الذي يجمع بين السيارات الخارقة، والطرز محدودة الإنتاج، والسيارات الفاخرة المصممة لهواة الاقتناء.

وأكد التقرير أن قيمة السيارات التي استعرضها رونالدو تتجاوز 40 مليون دولار، وتتصدر بوغاتي سنتودييتشي القائمة بفارق هائل، إذ إن إحدى السيارات من هذا الطراز قدرت في مزاد لدار «آر إم سوذبيز» بنحو 12.5 مليون جنيه إسترليني، أي ما يقارب 16.9 مليون دولار.

أما بوغاتي توربيون، فتأتي ضمن أغلى سيارات رونالدو الحديثة، بعدما بلغت قيمتها قرابة 4.3 ملايين دولار، كما يمتلك بوغاتي فيرون تقدر قيمتها بنحو 2.7 مليون دولار.

وتحتل سيارات فيراري مساحة بارزة في مجموعة رونالدو، ومن بينها فيراري مونزا إس بي 1، إحدى أكثر السيارات ندرة، والتي وصلت أسعار بعض نسخها في المزادات إلى نحو 3.06 ملايين دولار، كما يمتلك رونالدو فيراري إس بي 3 دايتونا، التي تبلغ قيمتها حوالي 2.33 مليون دولار.

وتضم المجموعة كذلك فيراري 599 جي تي أو، التي تتجاوز قيمتها 674 ألف دولار، إضافة إلى فيراري بوروسانغوي التي يبلغ سعرها 421 ألف دولار.

ولا تقتصر المجموعة على بوغاتي وفيراري، إذ تضم مكلارين سبيدتيل، التي يمكن أن تصل قيمتها إلى نحو 2.83 مليون دولار، فيما يظهر في الأسطول مرسيدس-إيه إم جي وان، إحدى أبرز السيارات الهجينة الخارقة، والتي يتجاوز سعرها 2.96 مليون دولار.

ويضم مرآب رونالدو كذلك مرسيدس جي-واجن برابوس بقيمة تقدر بـ809 آلاف دولار، وهي سيارة كانت هدية من جورجينا رودريغيز، أما مرسيدس-بنز إس 65 إيه إم جي فتقدر قيمتها بـ270 ألف دولار.

وتشمل المجموعة أيضاً لامبورغيني أفينتادور، التي تبلغ قيمتها نحو 364 ألف دولار، كما اشترى رونالدو بنتلي فلاينغ سبير عقب عودته إلى مانشستر يونايتد في 2021، وتبلغ قيمتها 337 ألف دولار.

ومن سياراته كذلك أستون مارتن دي بي إس سوبرليغيرا المكشوفة، التي تقدر قيمتها بـ270 ألف دولار. وتتميز بمحرك «في 12» سعة 5.2 لترات مزود بشاحني توربو، بقوة تصل إلى 715 حصاناً.

ويضم أسطول رونالدو أيضاً مكلارين إم بي 4-12 سي بقيمة تقارب 270 ألف دولار، إلى جانب رولز رويس كولينان التي تقدر بنحو404 آلاف دولار.

كما يمتلك رونالدو رولز رويس فانتوم دروبهيد كوبيه ورولز رويس داون، وتبلغ قيمة كل منهما نحو 674 ألف دولار لكل سيارة.