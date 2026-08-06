صلاح أعلى راتب في الدوري التركي

أصبح النجم المصري محمد صلاح اللاعب الأعلى أجراً في الدوري التركي الممتاز، عقب انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور، ليتفوق على النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي، الذي تراجع إلى المركز الثاني.

وواصل الدوري التركي جذب مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، بعدما تحول إلى وجهة مفضلة للاعبين الباحثين عن تحديات جديدة خارج الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويأتي انتقال صلاح إلى الدوري التركي ليمنح المسابقة دفعة استثنائية، في ظل المكانة الكبيرة التي يتمتع بها قائد المنتخب المصري وأحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الماضية.

وبحسب موقع «Give me sport» أصبح صلاح في صدارة قائمة أصحاب الرواتب الأعلى في الدوري التركي بمجرد انضمامه إلى طرابزون سبور، حيث سيحصل صلاح على راتب أسبوعي يبلغ نحو 342.5 ألف جنيه استرليني.

وتراجع النيجيري أوسيمين إلى المركز الثاني، براتب أسبوعي يقدر بنحو 307.8 آلاف جنيه استرليني مع جالاتا سراي، فيما جاء الفرنسي نغولو كانتي في المركز الثالث، براتب يصل إلى 225.7 ألف جنيه استرليني أسبوعياً مع فنربخشة، بالتساوي مع زميله حارس المرمى البرازيلي إيدرسون.

وضمت قائمة الـ 10 الأوائل أيضاً ليروي ساني، وميسون غرينوود، وميلان سكرينيار، وماركو أسينسيو، وأندرسون تاليسكا، إلى جانب البلجيكي لياندرو تروسارد لاعب أرسنال السابق.

ويمثل انضمام صلاح إلى طرابزون سبور واحدة من أبرز صفقات الدوري التركي، وحظي باستقبال تاريخي حافل، في ظل التوقعات بأن يسهم النجم المصري بخبرته التهديفية الكبيرة في منافسة النادي على الألقاب.