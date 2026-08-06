غافي يصبغ شعره باللون الوردي وفاء لوعد المونديال (فيديو)

أوفى غافي، لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا، أخيراً بالوعد الذي كان قد قطعه على نفسه قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما ظهر بشعر مصبوغ باللون الوردي، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً بين جماهير كرة القدم.

وكان غافي قد تعهد بصبغ شعره بالوردي إذا نجحت إسبانيا في التتويج بكأس العالم، وهو ما تحقق بعد إحراز المنتخب الإسباني اللقب، إثر فوزه بهدف نظيف على الأرجنتين في النهائي، إذ بدأت الجماهير تذكر اللاعب من أجل تنفيذ وعده.

ونشر اللاعب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر خلاله وهو يقص شعره قبل أن يختار اللون الوردي لإكمال المهمة، في الوقت الذي انتشر فيه الفيديو على نطاق واسع.

وجاءت الخطوة لتضع حداً للمطاردات الجماهيرية، لينضم إلى عدد من نجوم المنتخب الإسباني، الذين كانوا قد قطعوا وعوداً، مثل كوكوريا، الذي طبع صورة مدرب «لاروخا» لويس دي لافوينتي على ذراعه.

ويأمل غافي أن تكون عودته إلى الملاعب بنفس الجرأة، مع استعداد برشلونة للاعتماد عليه بصورة أكبر هذا الموسم، بعد غيابه عن معظم مباريات الموسم الماضي.