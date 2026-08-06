وفاة قائد منتخب أوغندا

أعلنت الشرطة الأوغندية وفاة ديفيد أووري، لاعب منتخب أوغندا وقائد نادي إس.سي فيلا، بعد تعرضه لاعتداء في العاصمة كامبالا.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، راشيل كاوالا، إن أووري (28 عامًا) أصيب بجروح بالغة على يد أشخاص مجهولين هاجموه في إحدى ضواحي كامبالا، الثلاثاء الماضي.

وأضافت أن مارة عثروا عليه فاقدًا للوعي، ونقلوه إلى مستشفى قريب، قبل تحويله إلى مستشفى آخر، حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا.

ونعى الاتحاد الأوغندي لكرة القدم اللاعب في بيان، قال فيه: «لم يكن ديفيد مجرد لاعب، بل كان قائدًا ومصدر إلهام لجيل كامل. وقاد إس.سي فيلا بشجاعة وتواضع وشغف، وبقميص منتخب أوغندا حمل آمال أمة بأكملها».

وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة في أوغندا، إذ عبّر كثيرون عبر منصة «إكس» عن غضبهم من تصاعد معدلات الجريمة، منتقدين ما وصفوه بعجز السلطات عن التصدي لها.

وجاءت وفاة أووري بعد وفاة شخصية رياضية بارزة أخرى في يونيو/حزيران الماضي.

ووفقًا للشرطة، توفي لاعب الرجبي سيدني جونجوديو بعد تعرضه لاعتداء من حشد في كامبالا، إثر الاشتباه به، عن طريق الخطأ، في واقعة سرقة.

وقال المجلس الوطني الأوغندي للرياضة، وهو هيئة حكومية: «للأسف، تعرضت الرياضة الأوغندية في الآونة الأخيرة للعديد من المآسي المشابهة، ونأمل في تحقيق العدالة والتوصل إلى حل دائم».

ودعا نائب رئيس البرلمان الأوغندي، توماس تايبوا، السلطات إلى معالجة التحديات الأمنية الأوسع نطاقًا في البلاد.