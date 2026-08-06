إنفانتينو يحضر مباراة زامبيا ومالاوي بعد تجديد الثقة فيه

توجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، لمتابعة مباراة في كأس أمم أفريقيا للسيدات، كما نشر رسائل دعم من بعض الاتحادات الأعضاء، وذلك بعد حصوله على مساندة خلال اجتماع الأزمة الذي عقده مسؤولو الاتحاد الدولي.

وظهر الأمين العام لـ«فيفا»، ماتياس جرافستروم، إلى جانب إنفانتينو في مدرجات أحد ملاعب الرباط، لمتابعة مباراة منتخبي زامبيا ومالاوي في كأس أمم أفريقيا للسيدات.

وقال إنفانتينو، عبر حسابه على منصة «إنستجرام»، في الساعات الأولى من صباح الخميس: «بعد يوم من الاجتماعات البناءة والإيجابية مع أعضاء مجلس إدارة فيفا، كان من دواعي سروري مشاهدة مباراة في كأس أمم أفريقيا للسيدات بين مالاوي وزامبيا».

وكان إنفانتينو قد استدعى كبار مسؤولي «فيفا» إلى العاصمة المغربية عقب أزمة مشروع جذب مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في كيان جديد لإدارة الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد، قبل أن يتم التخلي عن المشروع بعد موجة اعتراضات واسعة.

وأكد بيان صدر عقب الاجتماع أنه، رغم الإقرار بوجود أخطاء، فإن الأمين العام لـ«فيفا» وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذي جددوا دعمهم الكامل لرئيس الاتحاد، باعتباره المسؤول الوحيد المنتخب من الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا.

وأضاف البيان: «من جانبه، جدد رئيس فيفا دعمه الكامل للأمين العام للاتحاد وإدارة فيفا، تقديرًا للعمل الضروري والمتميز الذي يقومون به من أجل تنفيذ رؤيته».

وكان جرافستروم، وفقًا لتقارير، من بين المسؤولين الذين انتقدوا مشروع إنشاء شركة للإشراف على الحقوق التجارية وعمليات تنظيم بطولات «فيفا»، مع إتاحة الفرصة أمام مستثمرين من القطاع الخاص لشراء حصص أقلية فيها.

وجرى سحب المشروع بعد رفضه من ثلاثة اتحادات قارية، إلى جانب تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة بطولات «فيفا» إذا دخل المشروع حيز التنفيذ.

ويتعرض إنفانتينو لانتقادات متزايدة، في الوقت الذي يسعى فيه للفوز بولاية رابعة وأخيرة خلال انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس المقبل، والتي تستضيفها العاصمة المغربية الرباط.

كما نشر إنفانتينو، عبر حسابه على «إنستجرام»، رسائل دعم من اتحادي كرة القدم في الفلبين ومنغوليا.