ثنائية ميسي تقود إنتر ميامي لانتصار مثير في كأس الدوريات

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في أول مشاركة له أساسيًا منذ نهائي كأس العالم، ليقود إنتر ميامي الأمريكي إلى الفوز على أتلتيكو سان لويس المكسيكي 4-2 في كأس الدوريات.

وجاء هدفا ميسي بعد تقدم الفريق المكسيكي مبكرًا، ليمنح إنتر ميامي بداية قوية في مشواره بالبطولة، سعيًا لتحقيق نتيجة أفضل من الموسم الماضي.

وافتتح أتلتيكو سان لويس التسجيل عبر ديفيد رودريجيز بضربة رأس بعد أربع دقائق فقط، عقب تأخير انطلاق المباراة لمدة نصف ساعة بسبب البرق.

وأدرك ميسي التعادل بعد سبع دقائق، مستغلًا عرضية من نواه ألين.

وكان ميسي قد شارك بديلًا في مباراة فريقه أمام كولومبوس بالدوري الأمريكي السبت الماضي.

وصنع ألين أيضًا الهدف الثاني الذي أحرزه تيلاسكو سيغوفيا في منتصف الشوط الأول، قبل أن يضيف ميسي الهدف الثالث لإنتر ميامي في الدقيقة 44.

وقبل نهاية الشوط الأول، مرر ميسي كرة إلى ميكايل الذي سجل الهدف الرابع برأسية في الوقت بدل الضائع.

وقلص أتلتيكو سان لويس الفارق مطلع الشوط الثاني عبر رافا يورنتي.

وغاب عن إنتر ميامي المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي سجل سبعة أهداف في آخر أربع مباريات، بسبب إيقافه ست مباريات في البطولة، بعدما ظهر وهو يبصق تجاه أحد مسؤولي سياتل ساوندرز عقب خسارة نهائي النسخة الماضية، إضافة إلى إمساكه أحد لاعبي الفريق المنافس من رقبته.