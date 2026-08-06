ريال مدريد يحسم صفقة ديوماندي مقابل 135 مليون يورو

توصل ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مع لايبزغ الألماني للتعاقد مع الإيفواري الشاب يان ديوماندي مقابل 135 مليون يورو (156 مليون دولار).

وجذب ديوماندي اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية بعد تألقه اللافت مع لايبزغ في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن ريال مدريد حسم سباق التعاقد مع اللاعب، بعدما رفع عرضه إلى 135 مليون يورو.

وسيصبح ديوماندي أغلى لاعب أفريقي في التاريخ حال اكتمال الصفقة.

وكان باريس سان جيرمان قد انسحب من سباق التعاقد مع اللاعب الشهر الماضي، ليمهد الطريق أمام ريال مدريد لحسم الصفقة، بعدما سجل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا 13 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة مع لايبزغ في الموسم الماضي.

ويعد الصعود السريع لديوماندي إحدى أبرز قصص النجاح في الكرة الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، بعدما خضع لاختبارات مع تشيلسي وبورنموث وكريستال بالاس ورينجرز، قبل أن يحصل على عقد مع ليغانيس الإسباني في مارس/آذار 2025.

وخاض ديوماندي 10 مباريات بقميص ليغانيس، سجل خلالها هدفين، قبل انتقاله إلى لايبزغ في يوليو/تموز التالي مقابل نحو 20 مليون جنيه إسترليني، بحسب تقارير، كما شارك أساسيًا مع منتخب كوت ديفوار في مبارياته الأربع ببطولة كأس العالم، قبل الخروج من دور الـ32.