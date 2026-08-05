طرابزون تهتز.. استقبال أسطوري لمحمد صلاح بعد اجتياز الكشف الطبي

اهتزت مدينة طرابزون التركية بحماس جماهيرها مع وصول النجم المصري محمد صلاح، بعدما احتشد الآلاف من مشجعي طرابزون سبور لاستقبال النجم المصري وأحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم العربية، رافعين الأعلام ومرددين الهتافات في مشهد احتفالي لافت حظي بتغطية إعلامية واسعة.

وأكمل المهاجم المصري محمد صلاح، إجراءات الفحص الطبي التمهيدي لانضمامه إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي، في صفقة انتقال حر.

ووصل محمد صلاح إلى مدينة طرابزون التركية وسط أجواء احتفالية لافتة، بعدما توافد المئات من جماهير طرابزون سبور لاستقباله بحفاوة كبيرة. ورفع المشجعون الأعلام ورددوا الهتافات ترحيبا بالنجم المصري، في مشهد حظي بمتابعة إعلامية واسعة، مع تغطية مكثفة من وسائل الإعلام المحلية والدولية التي رصدت لحظة وصوله وبداية رحلته مع النادي التركي.

وقال طرابزون، الذي حل ثالثا في جدول ترتيب الدوري الموسم الماضي، عبر حسابه على "إكس" إن صلاح خضع للفحص الطبي في مستشفى مسلك تحت رعاية الشريك الطبي للنادي.

وبدأ النجم المصري فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية، بعدما أكمل إجراءات الفحص الطبي التمهيدي تمهيدًا للانضمام إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي في صفقة انتقال حر، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

وأكد النجم المصري محمد صلاح تطلعه لتحقيق الألقاب مع نادي طرابزون سبور التركي، وذلك خلال ظهوره الأول عقب وصوله إلى تركيا.

واحتشد نحو 25 ألف مشجع خارج مطار طرابزون لاستقباله، حاملين اللافتات ومشعلين الألعاب النارية، في مشهد استثنائي يعكس حجم الحماس لانضمام قائد منتخب مصر إلى النادي التركي.

وقال صلاح عقب وصوله: "من الرائع للغاية رؤية هذا العدد الكبير من الجماهير هنا، إنه أمر لا يصدق. أنا سعيد بوجودي في طرابزون، والجماهير أظهرت الكثير من الحب والدعم". وأضاف أنه يأمل في مواصلة تحقيق النجاحات كما فعل في محطاته السابقة، مؤكدًا رغبته في مساعدة الفريق على المنافسة في الدوري التركي والبطولات الأوروبية.

وكان صلاح قد وصل إلى تركيا على متن طائرة خاصة، بعد استقباله في إسطنبول، حيث خضع للفحوصات الطبية اللازمة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة. وظهر اللاعب خلال الرحلة مرتديًا قميص طرابزون سبور رقم 61، قبل أن يعلن النادي لاحقًا أنه سيرتدي القميص رقم 10، وهو الرقم الذي يحمله مع المنتخب المصري.

ويبدأ صلاح تجربة جديدة بعد رحيله عن ليفربول، النادي الذي قضى معه تسع سنوات حافلة بالإنجازات، سجل خلالها 257 هدفًا في 442 مباراة، وتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، إضافة إلى العديد من الجوائز الفردية.

ويأمل طرابزون سبور أن يمنح وجود صلاح الفريق دفعة قوية على المستويين الفني والجماهيري، خاصة مع مشاركة النادي في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري التركي الموسم الماضي.

ويأمل طرابزون سبور أن يشكل وجود صلاح إضافة قوية للفريق، ليس فقط على المستوى الفني داخل الملعب، بل أيضًا من الناحية التجارية والجماهيرية، بفضل الشعبية العالمية التي يتمتع بها اللاعب بعد سنوات حافلة بالإنجازات في الملاعب الأوروبية.

ويمثل انتقال صلاح إلى الدوري التركي محطة جديدة في مسيرته، بعدما صنع تاريخا مميزا خلال تجربته السابقة ، حيث أصبح أحد أبرز الهدافين والنجوم في القارة الأوروبية، وحقق العديد من الألقاب الفردية والجماعية.

ويمثل انتقال محمد صلاح إلى الدوري التركي محطة جديدة في مسيرته الكروية، بعدما ترك بصمة تاريخية خلال تجربته في الملاعب الأوروبية، وخاصة مع نادي ليفربول الإنجليزي، الذي تحول معه إلى أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية. وخلال سنواته مع الفريق، أصبح صلاح من أهم الهدافين في تاريخ النادي، وساهم في تحقيق العديد من البطولات، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب ألقاب أخرى محلية وقارية.

كما حصد النجم المصري العديد من الجوائز الفردية، من بينها الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في أكثر من مناسبة، وجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، لتؤكد مكانته بين نخبة اللاعبين في العالم. ولم تقتصر إنجازاته على تسجيل الأهداف فقط، بل عُرف أيضًا بقدرته على صناعة الفرص، وتأثيره الكبير في نتائج المباريات الحاسمة.

وبعد سنوات من التألق في أقوى الدوريات الأوروبية، يخوض صلاح تحديا جديدا في تركيا، حيث يسعى إلى مواصلة مسيرته الناجحة وإضافة تجربة جديدة إلى سجله الحافل، بينما يراهن طرابزون سبور على خبرته الكبيرة وشخصيته القيادية لتحقيق أهداف النادي داخل الملعب وخارجه.



