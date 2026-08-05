تقرير: إنفانتينو يطلب دعم المغرب مقابل نهائي مونديال 2030

يبحث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن اكتساب دعم قبل الانتخابات القادمة للفيفا، وذلك على خلفية التوترات الأخيرة في علاقته بالاتحادات القارية بسبب مشروع استثماري طرحه ثم تراجع عنه بعدما لاقى اعتراضات واسعة، بشأن مقترح بيع بطولات الاتحاد الدولي لمستثمر خاص.

وأشارت صحيفة «تايمز» البريطانية إلى أن إنفانتينو تواصل مع المغرب، أحد أبرز الأصوات في أفريقيا، طالباً دعمه في الانتخابات، وفي المقابل يرغب رئيس الفيفا في منح المغرب استضافة نهائي كأس العالم 2030.

ويتنافس المغرب حالياً مع مدريد العاصمة الإسبانية التي تضم الملعب الشهير سانتياغو بيرنابيو الجديد على استضافة المباراة الأهم في المونديال القادم.

ويمر إنفانتينو حالياً بواحدة من أدق فترات رئاسته بعد تراجع شعبيته، حيث شهد رئيس الفيفا ابتعاد العديد من مؤيديه عنه، وشكلت الجدلية المحيطة بخطته لخصخصة كأس العالم القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للعديد من الاتحادات.