مشجع جالطة سراي يخلع قميص فريقه بسبب استقبال محمد صلاح

شهد مطار إسطنبول موقفاً لافتاً يعكس الشعبية الاستثنائية التي يحظى بها النجم المصري محمد صلاح في تركيا، بعدما حضر أحد مشجعي جالطة سراي لاستقبال قائد منتخب مصر رغم انضمامه إلى الغريم المحلي طرابزون سبور.

وأظهر الصور، المشجع وهو يرتدي قميص جالطة سراي أثناء انتظاره وصول صلاح، قبل أن تطلب منه جماهير طرابزون سبور خلع قميص فريقه إذا أراد البقاء وسط حشود المستقبلين.

واستجاب المشجع للطلب، حيث خلع قميص جالطة سراي حتى يحظى بالمشاركة في استقبال صلاح بين جماهير طرابزون سبور، في مشهد أثار تفاعلاً واسعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبره كثيرون دليلاً على أن شعبية النجم المصري تجاوزت حدود الانتماءات الكروية التقليدية في تركيا.

ويأتي هذا المشهد بالتزامن مع حالة من الحماس غير المسبوق التي تعيشها جماهير طرابزون سبور عقب التعاقد مع صلاح، إذ احتشد الآلاف لاستقباله، بينما تصدرت أخباره وسائل الإعلام التركية، التي وصفت الصفقة بأنها واحدة من أكبر التعاقدات في تاريخ الدوري التركي.

ويُنظر إلى انضمام محمد صلاح لطرابزون سبور على أنه أكثر من مجرد صفقة رياضية، إذ يتوقع أن يترك تأثيراً كبيراً على المستويين الفني والتجاري، في ظل المكانة العالمية التي يتمتع بها النجم المصري، والتي جعلت حتى جماهير الأندية المنافسة تحرص على الترحيب به ومشاهدة لحظة وصوله.