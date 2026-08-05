ديوماندي ينتظم في معسكر لايبزغ.. وريال مدريد يواصل المفاوضات

انتظم الإيفواري يان ديوماندي في معسكر فريق لايبزغ الألماني، المقام في النمسا استعدادًا للموسم الجديد، وسط استمرار التكهنات بشأن انتقاله إلى ريال مدريد.

وغاب ديوماندي (19 عامًا) عن بداية المعسكر بسبب المرض، وأكد مسؤولو النادي انضمامه إلى المعسكر في سالفيلدن بمجرد تعافيه.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن مفاوضات ريال مدريد لا تزال مستمرة، لكنها لم تشهد أي تقدم حتى الآن.

وذكرت تقارير أن ريال مدريد تقدم بعرض أولي بقيمة 105 ملايين يورو (121 مليون دولار)، لكن لايبزغ رفضه، مؤكدًا رغبته في الحصول على 120 مليون يورو. كما توجد عقبة أخرى تتمثل في النزاع بين شركتي الوكلاء السابقة والحالية للاعب.

وانضم ديوماندي إلى لايبزغ قبل عام مقابل 20 مليون يورو قادمًا من ليغانيس، وسجل 12 هدفًا، وصنع تسعة أهداف، كما لفت الأنظار خلال مشاركته مع منتخب كوت ديفوار في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وأضافت تقارير أن باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، وليفربول أبديا اهتمامهما أيضًا بالتعاقد مع اللاعب.

ويستهل لايبزغ موسمه يوم 22 أغسطس/آب بمواجهة آينتراخت ترير، المنافس في الدرجة الرابعة، ضمن الدور الأول من كأس ألمانيا، قبل أن يفتتح مشواره في الدوري الألماني بعدها بأسبوع أمام بوروسيا مونشنغلادباخ.