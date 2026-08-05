نيمار يستفز لاعبي ريمو

دخل البرازيلي نيمار في مشادة عقب نهاية مباراة فريقه سانتوس أمام ريمو، بعدما ضمن فريقه التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس البرازيل لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مقاطع فيديو أظهرت المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب البرازيل الشهر الماضي، وهو يستفز مسؤولي ولاعبي ريمو عقب فوز سانتوس 1-0، مساء الثلاثاء.

ويظهر الفيديو نيمار وهو يوجه عبارات إلى وفد ريمو بالقرب من منطقة غرف تبديل الملابس، قبل أن يتدخل مسؤولو سانتوس لإبعاده.

وبعد ذلك، ضرب نيمار صدره بيده، ورقص بالقرب من باب غرفة الملابس، ولوح بذراعيه، وكرر عبارة: «تم إقصاؤكم» عدة مرات.

ورد مسؤولو ولاعبو ريمو بمحاولة دفع الحواجز الفاصلة بين الطرفين، بينما حاول أفراد الأمن إعادة الهدوء والسيطرة على الموقف.

واستمرت تداعيات الواقعة لاحقًا، بعدما نقلت وسائل إعلام برازيلية عن رئيس نادي ريمو، أنطونيو كارلوس تيكسيرا، قوله: «ذلك الأحمق نيمار، الذي يقتدي به الكثير من الأطفال، قام بهذه التصرفات هنا ثم جاء لاستفزازنا».

وأضاف: «أخطأنا لأننا جعلنا من أمثال هذا الشخص قدوة ومصدر إعجاب».