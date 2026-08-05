إنفانتينو يحاول تحسين صورته عبر مبابي

أشاد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بما حققه الفرنسي كيليان مبابي في كأس العالم 2026، في وقت يواجه فيه انتقادات متصاعدة عقب تراجعه عن مشروع إنشاء شركة لإدارة الحقوق التجارية لبطولات «فيفا» بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.

وكتب إنفانتينو، عبر حسابه على منصة «إنستغرام»، مساء الثلاثاء: «حقق كيليان مبابي المذهل ثنائية في كأس العالم، حيث فاز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي بفضل أهدافه العشرة التي سجلها خلال البطولة في أمريكا الشمالية. كما حطم قائد المنتخب الفرنسي العديد من الأرقام القياسية، ولا سيما كونه الهداف التاريخي للبطولة وللمنتخب الفرنسي».

ويأتي هذا المنشور بعد أسابيع من خروج فرنسا من كأس العالم على يد إسبانيا، وفي ظل أزمة يواجهها إنفانتينو بعد تخليه، في الأول من أغسطس/آب، عن خطته لإنشاء شركة تجارية لتعظيم إيرادات «فيفا»، ولا سيما من كأس العالم، عقب انتقادات واسعة، أبرزها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وذكرت شبكة «راديو مونت كارلو» أن إنفانتينو يسعى إلى تحسين صورته في ظل الضغوط التي يتعرض لها، معتبرة أنه ربما أراد أيضًا توجيه رسالة إيجابية إلى مبابي من خلال هذا المنشور.