تعديل جديد في لائحة البطاقات الصفراء بمسابقات «يويفا»

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعديل نظام الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء في مسابقاته القارية الثلاث: دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، اعتبارًا من موسم 2026-2027.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيُعاقب اللاعبون وأفراد الأجهزة الفنية بالإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بعد الحصول على أربع بطاقات صفراء لا تؤدي إلى الطرد، بدلًا من ثلاث بطاقات كما كان معمولًا به سابقًا، وفقًا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية، الثلاثاء.

كما نصت اللوائح الجديدة على فرض إيقاف إضافي بعد كل إنذارين لاحقين، ما يعني أن الإيقاف سيتكرر عند الحصول على البطاقة السادسة، ثم الثامنة، ثم العاشرة، وهكذا.

وأوضح يويفا أنه أبلغ الاتحادات الوطنية والأندية المشاركة بهذه التعديلات قبل انطلاق الموسم الجديد، في إطار تحديث لوائح مسابقاته القارية.

ومن المقرر أن تنطلق مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا يوم 8 سبتمبر/أيلول المقبل، تليها منافسات الدوري الأوروبي يوم 16 سبتمبر/أيلول، ثم دوري المؤتمر الأوروبي يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول.