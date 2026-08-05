الرباط تستضيف اجتماعًا طارئًا لقادة «فيفا»

يعقد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اجتماعًا طارئًا مع كبار مسؤولي الاتحاد، الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط، في ظل تصاعد الضغوط عليه عقب تراجعه عن مشروع إنشاء شركة لإدارة الحقوق التجارية والتشغيلية لبطولات «فيفا» بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.

وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، الثلاثاء، فإن الاجتماع يأتي بعد موجة انتقادات واسعة للمشروع، الذي كان يتضمن بيع حصة تبلغ 20% من الشركة الجديدة لمستثمرين، قبل أن يعلن «فيفا» التخلي عنه بشكل نهائي.

وزادت حدة الضغوط على إنفانتينو، الثلاثاء، بعدما أكد الفرنسي أرسين فينجر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، أن التراجع عن المشروع كان «خطوة ضرورية»، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استقلالية «فيفا» وخدمته لكرة القدم بشفافية ونزاهة.

كما بعث الأمين العام لـ«فيفا»، ماتياس جرافستروم، رسالة إلى الموظفين وصف فيها الأحداث الأخيرة بأنها «مؤسفة ومستنكرة»، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي سيواصل أداء رسالته رغم الاضطرابات الحالية.

وفي تطور آخر، اتهم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، «فيفا» بمحاولة ربط تسوية مستحقات مالية للاتحاد الأردني بدعم إنفانتينو في الانتخابات المقبلة، واصفًا ذلك بأنه «ابتزاز»، ومؤكدًا أن الاتحاد الأردني لن يؤيد إعادة انتخابه.

في المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) دراسة اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المشروع الملغى، بعدما أعلن فقدانه الثقة في إنفانتينو، بينما دعا الرئيس السابق لـ«فيفا»، السويسري جوزيف بلاتر، إلى انتخاب النرويجية ليز كلافينيس رئيسة جديدة للاتحاد الدولي، معتبرًا أن الوقت قد حان لتولي امرأة قيادة «فيفا».