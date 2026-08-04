ميسي يساهم في دعم المتضررين من حرائق الغابات في إسبانيا

تبرع الأرجنتيني ليونيل ميسي بأموال للمساعدة في إعادة إعمار منطقة خارج مدريد تضررت جراء حرائق الغابات.

وكشفت إيزابيل دياز أيوسو، رئيسة حكومة مدريد، عبر منصة «إكس»، أن نجم برشلونة السابق تبرع بمبلغ 80 ألف يورو لإعادة إعمار منطقة سييرا أويستي دي مدريد.

وأضافت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «أود أن أشكره، وأؤكد له أن أهالي مدريد يتطلعون لاستقباله قريبًا والتصفيق له كما يستحق».

وتضررت المنطقة الواقعة غرب العاصمة الإسبانية بشدة جراء حرائق الغابات، ما تسبب في أضرار واسعة بالأراضي والممتلكات، واضطر السكان إلى إخلاء منازلهم.

ويُعرف ميسي بأعماله الخيرية، إذ أسس مؤسسة ليونيل ميسي عام 2007 لدعم الأطفال والشباب من خلال برامج الصحة والتعليم والرياضة.