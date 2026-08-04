فينيسيوس يتحدث عن بداية العمل مع مورينيو

أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، أنه يتأقلم بصورة إيجابية مع أسلوب المدرب الجديد جوزيه مورينيو، رغم استمرار الغموض بشأن مستقبله مع النادي الإسباني.

وأعرب اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا عن رضاه بعد اليوم الثاني من فترة الإعداد للموسم الجديد، مشيرًا إلى أنه تعرف على المدرب واللاعبين الجدد، في ظل تقارير تربطه بالانتقال إلى أرسنال.

وقال فينيسيوس، في تصريحات لتلفزيون ريال مدريد: «سارت الأمور على ما يرام، إذ تعرفت على المدرب الجديد واللاعبين الجدد، وتدربت بجدية كبيرة. يريد مورينيو أن أكون كما كنت دائمًا: سعيدًا ومبتهجًا وأمارس كرة القدم بطريقتي».

ورغم هذه الأجواء الإيجابية، لا يزال مستقبل اللاعب غير محسوم، إذ يدخل موسمه الأخير في عقده مع ريال مدريد، بينما أفادت وسائل إعلام إسبانية وبريطانية باستمرار المفاوضات بين الطرفين، مع اهتمام أرسنال بإمكانية التعاقد معه.

وسجل فينيسيوس 128 هدفًا، وقدم 100 تمريرة حاسمة بقميص ريال مدريد، في وقت لا يرغب فيه النادي في خسارته مجانًا عند نهاية عقده.

وكان اللاعب قد شارك مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، قبل الخروج من دور الـ16، ويتطلع حاليًا إلى الاستعداد بأفضل صورة للموسم الجديد.

وقال فينيسيوس، هداف البرازيل في مونديال 2026 برصيد أربعة أهداف: «علينا أن نستعد بدنيًا حتى نتمكن خلال الموسم من تقليل الإصابات والاعتماد على الجميع. كانت حصة تدريبية جيدة، وخرجنا جميعًا منها متعبين جدًا، لكن حان الوقت الآن للراحة استعدادًا ليوم غد. هكذا تسير الأمور في فترة الإعداد للموسم، وعلينا أن نكون مستعدين».