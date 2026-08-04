رينارد يبدأ ولاية جديدة مع منتخب ساحل العاج

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عودة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتولي تدريب منتخب ساحل العاج، الذي قاده إلى التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2015.

ويتولى رينارد المهمة خلفًا لإيميرس فاي، الذي لم يجدد الاتحاد عقده بعد كأس العالم 2026، رغم قيادته المنتخب إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في أربع مشاركات، قبل الخروج من دور الـ32 بالخسارة أمام النرويج.

وكان رينارد قد تولى تدريب منتخب تونس خلال كأس العالم 2026 خلفًا لصبري لاموشي، لكنه لم ينجح في تغيير مسار الفريق، إذ خسر مبارياته الثلاث في البطولة، ليصبح المنتخب التونسي الوحيد بين المنتخبات الأفريقية المشاركة الذي لم يبلغ دور الـ32.

وسبق للمدرب الفرنسي (57 عامًا) قيادة منتخبات زامبيا وأنجولا والمغرب والسعودية، كما توج بكأس الأمم الأفريقية مع زامبيا عام 2012، قبل أن يكرر الإنجاز مع ساحل العاج عام 2015. كما تولى تدريب منتخب فرنسا للسيدات خلال أولمبياد باريس.

ويستهدف رينارد قيادة ساحل العاج إلى التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية، عندما تستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا النسخة المقبلة من البطولة العام المقبل.

ويبدأ منتخب ساحل العاج مشواره في التصفيات الشهر المقبل بمواجهة غانا على أرضه، قبل أن يلتقي الصومال بعد أربعة أيام ضمن منافسات المجموعة الثالثة.