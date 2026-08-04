بلاتر يدعو إلى تولي امرأة رئاسة «فيفا»

قال جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إنه يجب أن تتولى امرأة رئاسة «فيفا»، واقترح النرويجية ليز كلافينيس لهذا المنصب.

وكتب بلاتر، عبر منصة «إكس»، اليوم الثلاثاء: «تستحق ليز كلافينيس أقصى قدر من الاحترام، لقد كانت الوحيدة التي اتخذت دائمًا موقفًا واضحًا ولم تتماش مع التيار السائد. وفي فيفا، حان الوقت لتتولى امرأة زمام المبادرة».

وكانت كلافينيس لاعبة كرة قدم سابقة، وتشغل حاليًا منصب رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم.

وتأتي تصريحات بلاتر وسط موجة من الانتقادات الموجهة إلى رئيس «فيفا» الحالي، جياني إنفانتينو، بعد كشفه الأسبوع الماضي عن خطط بمليارات الدولارات لبيع حقوق كأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص.

وبعد احتجاجات واسعة، شملت تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة كأس العالم، سحب إنفانتينو المقترح.