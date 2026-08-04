مدرب مانشستر سيتي: سوق الانتقالات قد يحمل مفاجآت

أكد الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لا حاجة لإجراء تغييرات جذرية في تشكيلة الفريق هذا الصيف، لكنه ألمح إلى رغبته في إبرام بعض الصفقات استعدادًا لموسم 2026-2027.

وقال ماريسكا، في مؤتمر صحفي قبل مباراة الفريق أمام نجوم الدوري الكوري، غدًا الأربعاء: «لحسن الحظ، لا يحتاج هذا الفريق إلى الكثير من التغييرات».

وأضاف: «في الوقت نفسه، نعلم أن الفريق فقد بعض اللاعبين المهمين أصحاب الخبرة، مثل برناردو، وجون، وناثان، وغيرهم».

وتابع، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «بالتأكيد، هناك أمور يجب القيام بها».

وأردف: «هوجو فيانا، المدير الرياضي، موجود هنا، وكذلك فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي، ونحاول التواصل يوميًا لمعرفة ما إذا كان هناك ما يجب فعله».

وأوضح: «السبب الذي دفعني للإشارة إلى وجود أمور يجب القيام بها هو أن فترة الانتقالات لا تزال مفتوحة، وعندما تكون مفتوحة، يمكن أن يحدث أي شيء. نحن في شهر أغسطس، وعندما تُغلق في سبتمبر، يصبح الوضع مختلفًا تمامًا».