غوارديولا كان قادرًا على التضحية.. بوفون يعلق على ملف مدرب إيطاليا

أبدى أسطورة حراسة المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون رأيًا متزنًا بشأن الاضطرابات التي تحيط بمنتخب بلاده لكرة القدم، رافضًا التعليق على ما إذا كان المنتخب الإيطالي قد أضاع فرصة ثمينة، بينما تساءل عن أسباب استبعاد أنطونيو كونتي من سباق تدريب الفريق.

وفي حديثه لشبكة «سكاي سبورتس»، استعاد بوفون، الذي شغل سابقًا منصب رئيس وفد المنتخب الإيطالي، الأسابيع المضطربة التي أحاطت بمستقبله لفترة وجيزة، مشيرًا إلى أن باولو مالديني وليوناردو، اللذين توليا مسؤولية إصلاح الاتحاد قبل رحيلهما، حاولا إقناعه بالعدول عن قراره.

وشكر بوفون مالديني وليوناردو، وكذلك جيوفاني مالاغو، على دعمه له، وقال: «لقد وضعوني في موقف صعب للغاية بسبب القرار الرسمي الذي اتخذته، لكنني أردت التمسك بما كنت أشعر به وما احتجت إليه».

وعند سؤاله عما إذا كانت كرة القدم الإيطالية قد أهدرت فرصة ثمينة بعد رفض الإسباني جوسيب غوارديولا تدريب المنتخب، إلى جانب رحيل مالديني وليوناردو، قال بوفون: «لا أعرف إن كانت فرصة قد ضاعت، فالأمر يعتمد على الهدف، لذلك لن يعرف أحد الحقيقة على وجه اليقين. لا جدال في قيمة مالديني وليوناردو ومكانتهما، وينطبق الأمر نفسه على كلاوديو رانييري وروبرتو مانشيني».

وأضاف بشأن كونتي: «لم أسأل نفسي لماذا لم يؤخذ في الاعتبار، لكن من الواضح أنه لم يكن الخيار الأول لمن اتخذوا القرار».

وتابع: «هناك أيضًا مسألة الميزانية، لكن يبدو أن غوارديولا كان بإمكانه تقديم بعض التنازلات لتدريب المنتخب. يجب أن تُجرى التقييمات وفقًا للموارد المتاحة».

وبشأن بحث يوفنتوس عن حارس مرمى جديد، أعرب بوفون عن ثقته الكاملة في جولييلمو فيكاريو، قائلًا: «كان معنا في المنتخب الوطني لثلاث أو أربع سنوات، وفاز بالدوري الأوروبي مع توتنهام، ولعب فترة مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز. إنه يقدم ضمانات كافية».

واختتم حديثه عن زيون سوزوكي بقوله: «هناك فارق في السن، واختلافات أخرى أعرفها، لكنني لا أعتقد أنه من الصواب الحديث عنها علنًا».