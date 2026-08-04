أوناحي يشعل سوق الانتقالات في إسبانيا

يعتبر مستقبل لاعب الوسط المغربي الدولي عز الدين أوناحي من أبرز ملفات سوق الانتقالات الصيفية، في ظل تزايد عدد الأندية الساعية للتعاقد معه.

وبات من المنتظر أن يرحل أوناحي عن جيرونا بعد هبوط الفريق الكتالوني إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، وسط اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته.

ويأتي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين، في مقدمة الأندية الراغبة في ضم أوناحي، لكن إتمام الصفقة لن يكون سهلًا إذا قررت إدارة النادي التحرك رسميًا للتعاقد معه.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، بدأ برشلونة البحث عن بديل لإصابة الهولندي فرينكي دي يونج، التي ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.

ويعد أوناحي أحد الخيارات المطروحة بعد أدائه المميز في كأس العالم، والموسم الذي قدمه مع جيرونا.

كما لفتت خبرته في الدوري الإسباني وتعدد أدواره داخل الملعب أنظار أندية أخرى، ما يجعل المنافسة على ضمه قوية، رغم أن قيمته تقترب من 25 مليون يورو.

وذكر خبير الانتقالات أكرم كونور أن ريال بيتيس يستعد لتقديم عرض جاد للتعاقد مع أوناحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ ترى إدارة النادي الأندلسي أنه الخيار المناسب لتعزيز الإبداع في الثلث الهجومي، بفضل قدرته على ربط الخطوط وصناعة الخطورة بالقرب من منطقة جزاء المنافس.

من جانبها، كشفت صحيفة «سبورت» عن منافس ثالث في سباق التعاقد مع أوناحي، مشيرة إلى أن ديبورتيفو لاكورونيا يحلم بضمه، رغم أن إتمام الصفقة يبدو صعبًا.

وأضافت الصحيفة أن لاكورونيا، بعد تدعيم مركز الظهير الأيسر بالتعاقد مع أنجيلينو، يضع التعاقد مع قلب دفاع على رأس أولوياته، دون استبعاد إضافة لاعب هجومي، وهو الدور الذي يناسب أوناحي.

كما أبدى سيلتا فيجو اهتمامًا باللاعب خلال الأسابيع الأولى من الصيف، وكذلك أياكس أمستردام، الذي يقوده المدرب الإسباني ميشيل، إلا أن تألق أوناحي في كأس العالم رفع قيمته السوقية وأبطأ أي تقدم في المفاوضات، بعد مساهمته في وصول المغرب إلى دور الثمانية.