توريس يفرض شرطًا واضحًا على برشلونة لتجديد عقده

أعاد فيران توريس الكرة إلى ملعب ناديه برشلونة الإسباني لكرة القدم، حيث أكد أن مستقبله في قلعة «كامب نو» يتوقف على مدى رغبة النادي في الاحتفاظ به، مشددًا على أن أي حديث عن عقد جديد سيعتمد على مدى اهتمامه باستمراره.

وتحدث المهاجم الدولي الإسباني، البالغ من العمر 26 عامًا، عن وضعه مع برشلونة، وذلك في مقابلة مع صحيفة «سبورتيكو» الرياضية الأمريكية، نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

وبدا توريس هادئًا بشأن موقفه، مؤكدًا أنه لا يزال مرتبطًا بعقد مع برشلونة، حيث قال: «ينبغي على برشلونة أن يثبت رغبته في استمراري. بإمكانهم التفاوض، وفي النهاية، سيتم مناقشة كل شيء».

وربطت العديد من التقارير اسم توريس بمجموعة من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي. ويرى اللاعب، الذي سجل هدف تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026، أن هذا الاهتمام يصب في مصلحته، إذ قال: «كلما رغبت هذه الأندية في ضمك، فهذا أمر جيد بالنسبة لك بطبيعة الحال».

ومع ذلك، يبقى برشلونة أولوية بالنسبة إلى توريس، الذي أشار إلى عقده الحالي باعتباره ما يمنحه الثقة في مستقبله.

واختتم توريس حديثه قائلًا: «لدي عقد مع برشلونة. صحيح أنه في كرة القدم لا تعرف أبدًا ما قد يحدث، لكن الجانب الجيد هو أنه بما أن هناك عقدًا، فإنه يمكنني الانتظار واتخاذ القرار بنفسي».