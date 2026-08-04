فان خال يرحب بفكرة العودة إلى تدريب الطواحين

أعرب لويس فان خال عن انفتاحه لقيادة المنتخب الهولندي لكرة القدم للمرة الرابعة.

وقال فان خال في مقابلة مع مجلة «فوتبال إنترناشيونال»: «أريد دائمًا مساعدة الاتحاد الهولندي لكرة القدم، كما أردت من قبل مساعدة أياكس»، مشيدًا بالإمكانات التي يمتلكها المنتخب الهولندي.

وأضاف: «مع وجود تشكيلة كهذه، فإن الفرص متاحة بالتأكيد. وأؤمن أيضًا بأن هولندا لا تزال قادرة على الفوز ببطولة أوروبا أو كأس العالم، لأن 95 بالمئة من اللاعبين ينشطون في أندية خارج البلاد، وغالبًا في أندية كبيرة».

وكانت وسائل إعلام قد رشحت المدرب البالغ من العمر 74 عامًا لخلافة رونالد كومان، الذي استقال عقب خروج هولندا المبكر من كأس العالم.

وأبدى المدرب المخضرم دهشته من رفض جميع المرشحين الآخرين تولي المهمة، قائلًا: «كل ما يحدث هو أنهم لا يستطيعون العثور على مدرب في الوقت الحالي، ولذلك يعود اسمي للظهور مجددًا. أجد ذلك أمرًا لا يصدق».

وأكد أنه لم يجر حتى الآن أي تواصل مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن آرني سلوت رفض المنصب مؤخرًا، بينما لا يتوفر كل من إريك تن هاج وبيتر بوش لتولي المهمة.

ويضيق الوقت تدريجيًا أمام الاتحاد الهولندي قبل المباراة المقبلة أمام المنتخب الألماني.

وسبق للمدرب السابق لبايرن ميونخ أن تولى تدريب منتخب هولندا في ثلاث فترات سابقة (2000-2001، و2012-2014، و2021-2022)، وقاد الفريق إلى احتلال المركز الثالث في كأس العالم 2014. وكان قد تنحى مؤخرًا عن التدريب لأسباب صحية.

ولا يملك المدير الرياضي للاتحاد الهولندي لكرة القدم، نايجل دي يونج، متسعًا كبيرًا من الوقت قبل المباراة المقبلة للمنتخب، حيث يلتقي منتخب هولندا نظيره الألماني، الذي يقوده الآن يورجن كلوب، يوم 24 سبتمبر/أيلول في أمستردام ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.