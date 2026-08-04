فوزينيا لاعبًا في كولو كولو

أعلن نادي كولو كولو التشيلي لكرة القدم، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، تعاقده مع فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي).

ونشر كولو كولو، عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، صورًا لفوزينيا برفقة أنيبال موسى، رئيس النادي، بعد توقيع الحارس المخضرم على عقد انضمامه للفريق التشيلي.

وجذب فوزينيا (40 عامًا) الأنظار بعد تألقه مع منتخب الرأس الأخضر في بطولة كأس العالم 2026، حيث قاد الفريق، الملقب بـ«القروش الزرقاء»، للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في مشاركته الأولى بالمونديال، قبل أن يودع المسابقة من دور الـ32 عقب خسارته 2-3 بعد الوقت الإضافي أمام منتخب الأرجنتين، حامل اللقب آنذاك.

ومن المقرر تقديم خوسيمار خوسيه إيفورا دياس، المعروف باسم فوزينيا، لوسائل الإعلام في وقت لاحق من اليوم، بعدما أصبح متاحًا للجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب فرناندو أورتيز.

وربما يكون الظهور الأول لفوزينيا مع كولو كولو الأسبوع المقبل، عندما يحل الفريق ضيفًا على أونيون لا كاليرا في المرحلة الـ18 من الدوري التشيلي، يوم الأحد المقبل.