هيرفي رينارد يقترب من تدريب «الأفيال»

أصبح الفرنسي هيرفي رينارد على أعتاب العودة لتدريب منتخب كوت ديفوار، بعدما كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الاثنين، أنه سيتولى منصب المدير الفني لـ«الأفيال» خلال الساعات الـ48 المقبلة، خلفًا لإيميرس فاي، الذي أقيل قبل أيام قليلة.

وذكرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، اليوم الاثنين، أن رينارد (57 عامًا)، الذي لم يشغل أي منصب منذ رحيله عن تدريب المنتخب التونسي، توصل إلى اتفاق لتولي المسؤولية الفنية للمنتخب الإيفواري.

وقرر الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، بشكل مفاجئ، الاستغناء عن فاي، بعدما قاد منتخب «الأفيال» لإحراز لقب كأس الأمم الأفريقية 2024، كما بلغ معه دور الـ32 في كأس العالم 2026، قبل الخروج بالخسارة 1-2 أمام النرويج.

وبحسب «لو باريزيان»، يسعى الاتحاد الإيفواري، برئاسة إدريس ديالو، إلى بدء مرحلة جديدة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس الأمم الأفريقية 2027.

وسبق لرينارد قيادة كوت ديفوار إلى التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2015، ليمنح المنتخب لقبه القاري الثاني بعد غياب دام 23 عامًا، وهو ما يجعله يحظى بمكانة كبيرة لدى الجماهير والمسؤولين في البلاد.

ويعد رينارد أحد أبرز المدربين في تاريخ الكرة الأفريقية، بعدما توج أيضًا بلقب البطولة القارية مع منتخب زامبيا عام 2012، ليصبح أول مدرب يحرز البطولة مع منتخبين مختلفين، كما اختير أفضل مدرب في أفريقيا ثلاث مرات، أعوام 2012 و2015 و2018.

ورغم تجربته القصيرة مع المنتخب التونسي خلال كأس العالم 2026، التي انتهت بخوض مباراتين فقط تعرض فيهما للهزيمة، فإن ذلك لم يؤثر في مكانته، إذ تلقى في الأسابيع الأخيرة اهتمامًا من عدة اتحادات، من بينها السنغال وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية.

ونجح رينارد في تحقيق أحد أبرز مفاجآت كأس العالم 2022 عندما قاد المنتخب السعودي للفوز على الأرجنتين 2-1 في دور المجموعات.