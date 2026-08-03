تشابي ألونسو يبحث عن حل لقائمة تشيلسي

يواجه الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أزمة تتعلق بعدد اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق.

ويستعد تشيلسي للموسم الجديد بوجود 41 لاعبًا في قائمته، وهو ما يمثل تحديًا أمام ألونسو، الذي تولى تدريب الفريق هذا الصيف، إذ سيكون بحاجة إلى تقليص عدد اللاعبين قبل انطلاق الموسم.

وفي تصريح سابق للبرازيلي تياغو سيلفا، لاعب الفريق السابق، عام 2023، أوضح أن المدرب لا يمكنه سوى اختيار 11 لاعبًا من بين أكثر من 30 لاعبًا، وهو ما يعني أن هناك من سيشعر بالاستياء، مشيرًا إلى أن النادي اضطر آنذاك إلى توسيع غرفة تبديل الملابس لأنها لم تعد تتسع لجميع اللاعبين.

ويواجه ألونسو الآن مهمة حل مشكلة «تكدس» القائمة في نادٍ أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولن يشارك في البطولات الأوروبية هذا الموسم. وتضم القائمة الحالية خمسة حراس مرمى، وتسعة مدافعين، وثمانية لاعبي وسط، وثمانية مهاجمين، إضافة إلى بقية عناصر الفريق، بإجمالي 41 لاعبًا.

وقال ألونسو، في تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «يجب أن نضع في اعتبارنا أنه من المحتمل أن تستمر بعض التغييرات، وعلينا أن نتحلى بالمرونة ونتحرك سريعًا. الأهم هو أن لدينا رؤية واضحة وخطة، ومن غير المرجح أن يتغير ذلك في اليوم الأخير من سوق الانتقالات».

ورفض المدرب الإسباني تحديد عدد اللاعبين الذين يرغب في الاعتماد عليهم طوال الموسم، وقال: «ليس بالعدد الكبير ولا بالقليل. كم عددهم؟ لا أستطيع تحديد ذلك. نحتاج إلى خيارات متعددة تحسبًا لظروف الإصابات، وعلينا إدارة وقت اللعب. لدينا بطولتان، وعلينا المنافسة فيهما بالحماس نفسه، إلى جانب بطولة الدوري».

وكان تشيلسي قد استفاد بالفعل من بيع أربعة لاعبين، حيث حصل على 132.3 مليون جنيه إسترليني، مقابل انتقال أندريه سانتوس إلى مانشستر يونايتد، ومارك كوكوريلا إلى ريال مدريد، وتايريك جورج إلى إيفرتون، فيما انتقل أليخاندرو غارناتشو إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة.