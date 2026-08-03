«تلقيت تهديدات بالقتل».. إيكرت يكشف كواليس أزمة التجسس في ساوثهامبتون

كشف المدرب الألماني توندا إيكرت عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد تورطه في فضيحة تجسس خلال فترة تدريبه لفريق ساوثهامبتون، أحد أندية دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) في إنجلترا.

وقال إيكرت لمجلة «كيكر» الرياضية الألمانية: «لم يكن بالإمكان الاستمرار دون تدخل الشرطة، لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن يكفي أنني تلقيت نصائح بعدم قيادة السيارة بنفسي والجلوس في المقعد الخلفي، لقد كانت فترة صعبة للغاية».

وأضاف أنه كان يجد صعوبة في النوم لفترة بسبب هذه الفضيحة.

وتابع: «كنت أفكر في أمور كثيرة، وبصفتي مدربًا للفريق، فأنا أتحمل مسؤولية هذا القرار المؤسف».

وتسببت هذه الفضيحة في استبعاد ساوثهامبتون من تصفيات الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو الماضي، إضافة إلى خصم 4 نقاط من رصيده في الموسم الجديد.

وبخلاف هذه العقوبات، لا يزال إيكرت مهددًا بالإيقاف، في ظل اتهامات وجهها له الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

واعترف النادي الإنجليزي بالتجسس على حصة تدريبية لفريق ميدلسبره، منافسه في التصفيات، وكذلك التجسس على حصص تدريبية أخرى لفريقي إبسويتش تاون وأكسفورد في مرحلة سابقة من الموسم الماضي.