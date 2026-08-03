المنتخب الأمريكي يجدد عقد بوتشيتينو حتى 2030

وافق ماوريسيو بوتشيتينو على تجديد عقده مدربًا للمنتخب الأمريكي لكرة القدم للرجال حتى كأس العالم 2030، بعد أن قاد فريقه إلى دور الـ16 في نسخة هذا العام من البطولة.

وتولى المدرب الأرجنتيني، البالغ من العمر 54 عامًا، والذي يفضل أسلوب كرة القدم الهجومي المعتمد على الضغط العالي، تدريب المنتخب الأمريكي في عام 2024، بعد رحيله عن تشيلسي، بعقد يمتد حتى كأس العالم 2026.

وقال جيه. تي. باتسون، الرئيس التنفيذي والأمين العام للاتحاد الأمريكي لكرة القدم، في بيان صحفي: «يؤمن ماوريسيو وفريقه بمستقبل كرة القدم في الولايات المتحدة، ومشروعنا الجديد يسمح لنا بالبناء على التقدم الذي حققه المنتخب الأمريكي لكرة القدم، وزخم كرة القدم في أمريكا».

وتحت قيادة بوتشيتينو، تصدر المنتخب الأمريكي مجموعته في كأس العالم، متقدمًا على أستراليا وباراجواي وتركيا، برصيد ست نقاط، وهي الحصيلة الأكبر التي يحققها المنتخب في تاريخ مشاركاته بالبطولة.