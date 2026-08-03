إندريك على رادار روما في الميركاتو الصيفي

يسعى نادي روما الإيطالي للتعاقد مع البرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد، على سبيل الإعارة مع بند يسمح بشرائه نهائيًا.

ذكرت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن المهاجم البرازيلي يبدو خارج إطار المشروع الجديد لريال مدريد، ويدرس روما ضمه بسيناريو تعاقد كومو الإيطالي مع الأرجنتيني نيكو باز من النادي المدريدي.

وأشارت إلى أن الهدف الرائع الذي سجله إندريك في ودية فيورنتينا لن يكون كافيًا لاستمراره مع ريال مدريد، بل سيخضع المهاجم الشاب لتقييم جديد من جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت أن مدرب روما معجب كثيرًا بقدرات إندريك وتميزه في أداء مهام مختلف مراكز الهجوم، سواء رأس الحربة أو الجناحين.

وقالت أيضًا إن سفر داميكو، المدير الرياضي لنادي روما، إلى العاصمة الإسبانية لم يكن صدفة، بل لجس نبض مسؤولي ريال مدريد بشأن استعدادهم لإتمام الصفقة، لكن النادي الإسباني لم يبد رغبة واضحة حتى الآن.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية وشبكة «جلوبو» أن إندريك خارج حسابات مورينيو، في ظل سعي المدرب البرتغالي إلى التعاقد مع مهاجم يتسم بقوة بدنية أكبر تناسب خططه، ليكون بجوار الفرنسي كيليان مبابي.

وأوضحت أن مورينيو وجد ضالته في ضم كارلوس إسبي، مهاجم ليفانتي، بعد منافسة قوية مع عدة أندية.

وتضم حسابات مورينيو لهجوم ريال مدريد كلًا من فينيسيوس جونيور، وإبراهيم دياز، ورودريغو، بينما يبقى خارجها الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، الذي تم عرضه على روما، لكن النادي الإيطالي ليس مهتمًا بضمه.