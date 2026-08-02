فريق أرجنتيني يستلهم تصميم قميصه من ميسي ولافتة جزر فوكلاند



يرتدي فريق ألميرانتي براون قميصاً مميزاً في مباراته أمام راسينغ قرطبة بدوري الدرجة الثانية الأرجنتيني.



ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن هذا القميص مستوحى من اللافتة التي رفعها لاعبو منتخب الأرجنتين على أرض الملعب احتفالاً بالفوز على إنجلترا في قبل نهائي مونديال 2026.



وأضافت أن هذه اللافتة أصبحت أيقونة مميزة لجماهير الأرجنتين في ظل تعبيرها عن حق البلاد في المطالبة بجزر فوكلاند.



وأشارت إلى أن ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين سيظهر باحتفاله المميز على أرقام القمصان.



ولفتت إلى أن نادي ألميرانتي براون يثبت بهذه المبادرة العلاقة الوثيقة بين كرة القدم في الأرجنتين وبعض أهم اللحظات في تاريخ البلاد الحديث، بارتداء الفريق قميصاً تذكارياً يتجاوز حدود الرياضة.



