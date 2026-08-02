كومو الإيطالي يصدر أول عقوبة من نوعها لإشعال حماس الجمهور



بعد أن شغل العالم كله وليس أوروبا بمسيرة مميزة في الموسم الماضي أوصلته إلى دوري أبطال أوروبا، وكما قدم نادي كومو الإيطالي واحداً من الدروس في المحافظة على الناشئين بمنع ضربات الرأس في تدريبات الفريق لتحت 10 سنوات، ها هو النادي الذي يكتب قصة جميلة في الكرة الإيطالية يمضي نحو خطوة جديدة وهو يصدر العقوبة الأغرب من نوعها على المشجعين، ولكن لمصلحة الفريق.



فقد أعلنت إدارة نادي كومو أن أي مشجع يمتلك تذاكر سنوية على ملعب الفريق سيتخلف عن ثلاث مباريات أو أكثر على ملعب جوزيبي سينيغاليا التابع للفريق من غير إبداء أسباب منطقية أو دون إخطار مسبق للنادي فسيحرم من تذاكر الموسم التي ستتحول إلى مشجع آخر لم يتحصل على تذاكر الموسم للاستاد.



ومع تواجد كومو في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد يتوقع أن يحظى النادي بمتابعة كبيرة لمبارياته خاصة تلك التي على أرضه.



وقال النادي في بيان: سيحرم أي مشجع من حملة تذاكر الموسم يتغيب عن ثلاث مباريات للفريق على أرضنا من غير سبب مقنع أو بعذر مسبق من تذاكر الموسم، ستحول إلى المشجع الذي في أول قائمة الانتظار، نريد لملعبنا أن يكون ممتلئاً وأن تعيش الأسرة والمشجعون تجربة جميلة في الملعب الذي يقع على ضفاف بحيرة كومو.



ويهدف النادي من القرار إلى الاحتفاظ بزخم المدرجات والتشجيع المتواصل طوال مبارياته مع مدرجات ممتلئة، بينما يؤدي الغياب لحاملي تذاكر الموسم إلى ظهور مقاعد فارغة، ومهما قل عددها فإنها ستكون مؤثرة، حيث إن سعة الملعب لا تزيد على 13.500.



