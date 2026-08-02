ثغرة غريبة تعيد نجم الأرجنتين إلى دكة البدلاء في الدوري المكسيكي



في واقعة طريفة جداً استغل النجم الأرجنتيني السابق إريك لاميلا ثغرة في لوائح الدوري المكسيكي ليتمكن من الجلوس إلى دكة البدلاء مع مواطنه ماتياس ألميدا المدير الفني لنادي مونتيري المكسيكي.



لاميلا الذي لعب 25 مباراة لمنتخب الأرجنتين في الفترة من 2011 إلى 2018، اعتزل كرة القدم بعد إصابة مزمنة، عقب مشوار ناجح مع أندية ريفر بليت وروما وتوتنهام وإشبيلية وأيك اليوناني، خلال مسيرة امتدت لـ 16 عاماً في الملعب قبل أن تجبره الإصابة على الاعتزال.



وسبق للاميلا العمل مع مواطنه ألميدا في إشبيلية، وبعد انتقال ألميدا إلى الدوري المكسيكي لتدريب مونتيري طلب من لاميلا الانضمام إلى الجاهز الفني ، إلا أن الأخير لم يحصل بعد على رخصة التدريب الاحترافية، ما يمنعه الجلوس على دكة البدلاء، إلا أن النادي نجح في إيجاد ثغرة في لوائح الدوري المكسيكي أتاحت للاميلا الجلوس في دكة البدلاء.



وفي الوقت الذي تمنع فيه لوائح الدوري المكسيكي أي شخص غير حاصل على رخصة التدريب من التواجد في دكة البدلاء إلا أنها تسمح بتواجد المسؤول عن ملابس ومعدات الفريق حيث يمكن أن يتواجد على دكة بدلاء الفريق، فقام النادي بتسجيل لاميلا رسميا على أنه عامل المعدات والملابس الجديد للنادي حتى يتمكن من الجلوس إلى جوار ألميدا في دكة البدلاء، ولكن هل سيقوم بدور مساعد المدرب فقط أم أيضاً بدور عامل المعدات والملابس أم سيكون على لاعبي مونتيري تجهيز أنفسهم بأنفسهم قبل الاستبدال؟



