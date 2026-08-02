بيلينغهام يعود بطلاً إلى برمنغهام



واصل جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا، جولته في مسقط رأسه بزيارة ملعب إدجباستون لمتابعة منافسات الكريكيت، بعد يوم واحد فقط من ظهوره المؤثر في ملعب سانت أندروز، حيث احتفى به جمهور ناديه السابق برمنغهام سيتي خلال مواجهة برشلونة الودية.



وتابع بيلينغهام الذي نشأ في منطقة ستوربريدج، فوز فريق برمنغهام فينيكس للسيدات على ويلز فاير في المباراة الافتتاحية للمسابقة، حيث نشر صوراً من جولته على حسابه على «إنستغرام»، إذ كان قد استثمر في وقت سابق 1.2% من أسهم امتياز الفريق المشارك في بطولة «ذا هاندرد»، مؤكداً شغفه القديم بالكريكيت.



وقدم بيلينغهام أيضاً عملة القرعة لقائد فينيكس دونوفان فيريرا قبل مواجهة الرجال، لكنه لم يتمكن من الاحتفال بانتصار أصحاب الأرض، بعدما قاد جو روت، قائد إنجلترا الجديد في الاختبارات، فريق ويلز فاير للفوز في اللحظات الأخيرة، وسط أجواء جماهيرية حافلة.



وكان بيلينغهام قد عاد إلى سانت أندروز وسط استقبال حافل من جماهير برمنغهام، التي هتفت باسمه، قبل أن يحتفل بانتصار فريقه السابق على برشلونة بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، في ليلة عاطفية للنجم الإنجليزي.



واستعاد بيلينغهام قميصه الشهير رقم 22 خلال الاحتفال، بعدما بدأ مسيرته مع برمنغهام وصنع التاريخ كأصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول بعمر 16 عاماً و36 يوماً، وانتقل لاحقاً إلى بوروسيا دورتموند مقابل 25 مليون جنيه استرليني، قبل تألقه مع ريال مدريد.