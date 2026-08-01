ميلان يدرس استعادة دياز في ظل غموض مستقبل لياو



يدرس نادي ميلان الإيطالي إمكانية إعادة المغربي إبراهيم دياز إلى صفوف الفريق، في إطار بحث النادي عن لاعب خط وسط مهاجم جديد، في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل البرتغالي رافائيل لياو، والذي يُعد التساؤل الأبرز خلال فترة الانتقالات الصيفية.



ووفقاً لموقع «كاليتشو ميركاتو» نقلاً عن صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، فقد حدد ميلان، دياز كمرشح لشغل مركز صانع الألعاب بعد فشله في ضم اللاعب اليوناني الشاب كونستانتينوس كاريتساس، الذي انتقال إلى بوروسيا دورتموند قادمًا من جينك مقابل 33 مليون يورو. كما يدرس ميلان أيضاً خيار إيثان نوانيري لاعب أرسنال وماتياس سولي لاعب روما.



ومن شأن عودة إبراهيم أن تُعيد اللاعب المغربي المولود في إسبانيا إلى النادي الذي قدم فيه أداءً مميزًا بين عامي 2020 و2023، حيث شارك في 124 مباراة على سبيل الإعارة، مسجلاً 18 هدفًا وصانعًا 15 هدفًا آخر، ومساهمًا في فوز ميلان بلقب الدوري الإيطالي عام 2022.



ولا يزال اللاعب مرتبطاً بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2027، وكان يوفنتوس مهتمًا به أيضاً قبل أن يتجه إلى البوسني كريم ألاجبيجوفيتش، مهاجم باير ليفركوزن.



لكن القرار الأهم يتعلق باللاعب الذي قد يضطر ميلان للتخلي عنه، إذ لا يزال مستقبل رافائيل لياو محور نقاش النادي الرئيسي، حيث أوضح المهاجم البرتغالي أنه يشعر بأن مسيرته التي امتدت لسبع سنوات قد انتهت.



وكان لياو يفضل اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني، ولكن مع عدم تلقيه أي عروض من أي منهما، بدأ يفتح الباب أمام الانتقال إلى تركيا.



