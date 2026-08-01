بعشرة لاعبين.. توتنهام يفوز على تشيلسي ودياً



فاز فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم على نظيره تشيلسي 2 - 1 في المباراة الودية التي جمعتهما السبت، في إطار استعداداتهما للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 - 1، حيث تقدم توتنهام بهدف سجله ساندرو تونالي في الدقيقة 17، وتعادل تشيلسي بهدف أحرزه إستيفاو ويليان في الدقيقة 21.



وفي الشوط الثاني، تمكن توتنهام من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، عن طريق ريتشارليسون، وذلك رغم أن توتنهام لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 49، بعد طرد كيفين دانسو.



ويستهل تشيلسي حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 24 من الشهر الجاري بمواجهة فولهام، فيما يلعب توتنهام مع برينتفورد يوم 22.