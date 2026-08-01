حمزة عبد الكريم يوفر 150 مليون يورو على خزينة برشلونة



فرض المصري حمزة عبد الكريم نفسه مبكراً على موسم برشلونة بعد أن تألق خلال لقاء بيرمنغهام ضمن تحضيرات الفريق الكاتالوني للموسم الجديد.

وانتزع النجم المصري الصاعد ثناء المدرب الألماني هانزي فليك بعد تسجيله هدفي فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل 2 – 2.

ورغم الإرهاق الناجم عن موسم طويل، وعقب ختام مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم 2026، لم يتردد عبد الكريم في قطع إجازته الصيفية من أجل الانضمام إلى معسكر الفريق الأول للنادي الكاتالوني بإنجلترا، وأثبت بالفعل أنه يستحق أن يكون ضمن صفوف الفريق الأول لحامل لقب الدوري الإسباني.

محمد صلاح الجديد

الصحافة الإسبانية، والأوروبية عامة بدأت في إطلاق لقب «محمد صلاح الجديد» على النجم الصاعد في إشارة إلى قدراته التي تؤهله إلى أن يصبح أحد أفضل النجوم في الكرة الأوروبية والعالمية، على خطى مواطنه محمد صلاح الذي قدم مواسم تاريخية مع ليفربول، بقيادة النادي الإنجليزي للعودة إلى لقب الدوري، وكذلك لقب أبطال أوروبا.

وانضم حمزة عبد الكريم إلى فريق الشباب في برشلونة الموسم الماضي في إعارة من النادي الأهلي المصري، وانتقل بعقد دائم مع بداية الموسم الجديد لصفوف النادي الكاتالوني.

ووصفت الصحافة الإسبانية المستوى الذي ظهر به عبد الكريم خلال لقاء بيرمنغهام بأنه إشارة واضحة لما يمكن أن يقدمه النجم المصري للفريق الكاتالوني الذي يبحث عن مهاجم صريح بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

صفقة الفاريز

ومع الصعوبات التي يعاني منها برشلونة في محاولة التعاقد مع النجم الأرجنتيني خوان الفاريز من أتلتيكو مدريد والتي ينتظر أن تكلف النادي الكاتالوني نحو 150 مليون يورو – إذا ما اكتملت الصفقة – فقد رأى تقرير لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن على النادي الكاتالوني الاعتماد على المهاجم المصري الصاعد، وأضاف القرير: حمزة عبد الكريم يبدو خياراً مقنعاً جداً يمكن للنادي الاعتماد عليه، في إشارة إلى عدم حاجة النادي للبحث عن مهاجم آخر يكلف خزائنه مبالغ تصل إلى 150 مليون يورو في الوقت الذي استرد فيها النادي الكاتالوني توازنه المالي، فلا داعي لتشكيل عبء إضافي على الخزانة طالما أن الحلول موجودة بالفريق.