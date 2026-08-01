ميندي يرد بسخرية على بيع كأس العالم في المزاد



رد المدافع الفرنسي بنجامين ميندي بسخرية على الانتقادات التي طالته بعدما باع ميداليته الرسمية التي تعد عبارة عن نسخة مصغرة من كأس العالم 2018، في مزاد علني قبل أيام.



وكان ميندي أثار جدلاً واسعاً بعدما أقدم على بيع نسخته الرسمية من الكأس، التي احتفظ بها عقب تتويج منتخب فرنسا بلقب المونديال في روسيا، إذ بيعت النسخة مقابل 62 ألف دولار (54 ألف يورو)، ضمن مزاد متخصص بالمقتنيات الرياضية العالمية.



ورد ميندي على الانتقادات بسخرية واضحة عبر حسابه على سناب شات، بحسب شبكة «آر إم سي سبورت» الفرنسية، مؤكداً أن الكأس ملكه وله الحق في التصرف بها. وقال: «هل هذه كأسي أم كأسكم؟ في النهاية هي ملكي»، قبل أن يضيف أنها كانت تشغل مساحة كبيرة في خزانته.



ولم يتوقف اللاعب الفرنسي عند ذلك، بل لمح إلى بيع مقتنيات أخرى، قائلاً: إنه لا يزال يملك ألقاباً أخرى للبيع، حيث يملك ميندي سجلاً حافلاً بالبطولات، أبرزها الدوري الفرنسي مع موناكو عام 2017، وأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي.



وكان ميندي، البالغ 32 عاماً، قد انتقل إلى مانشستر سيتي عام 2017 مقابل 58 مليون يورو، في صفقة جعلته آنذاك أغلى مدافع في العالم، وخلال فترته مع النادي الإنجليزي، حصد ثمانية ألقاب، كما خاض 10 مباريات دولية مع منتخب فرنسا.