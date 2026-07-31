رئيس «كونكاكاف» يتحدى إنفانتينو على رئاسة «فيفا»



قالت ​صحيفة (ذا آي بيبر) الجمعة، نقلاً ‌عن مصادر ​مطلعة على الأمر، إن فيكتور مونتاياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) بدأ في «اتخاذ الخطوات» للتنافس مع جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الانتخابات المقرر ⁠إجراؤها في مارس المقبل.



ويأتي هذا التقرير في ظل تزايد التدقيق حول إنفانتينو، الذي يواجه أول تحد كبير خلال فترة ‌ولايته بعد أن قوبل اقتراح الفيفا ببيع حصة في كأس العالم بمعارضة واسعة النطاق من الاتحادات القارية الكبرى.



وأعلن إنفانتينو في أبريل أنه سيترشح لولاية رابعة لرئاسة «فيفا» في انتخابات دورة 2027-2031 ‌المقررة في المغرب يوم 18 مارس من العام المقبل.



وكان المسؤول ​السويسري الإيطالي ‌يحظى بدعم ​قوي من الاتحادات الوطنية حتى ⁠هذا الأسبوع، عندما أدت خطط إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار مرتبطة بالبطولة ​الأبرز ⁠في عالم ⁠كرة القدم، إلى حدوث تحول في المواقف بين بعض الأطراف المعنية.



وفي اجتماع عُقد يوم الخميس، رفض 41 اتحاداً عضواً في الكونكاكاف اقتراح «فيفا»، لكنها لم تصل إلى حد تأييد دعوة الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) إلى مقاطعة بطولاته، بينما ‌أعلن الاتحاد المكسيكي للعبة أنه سيراجع الخطة قبل تحديد موقفه.



وقال ​الكونكاكاف إن الأعضاء أعربوا عن «مخاوف عميقة» بشأن عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، والجدول الزمني المضغوط، وغياب المراجعة أو الموافقة من قبل الهيئات ​المعنية التابعة للفيفا.