«فيفا» يقترب من حسم مقترح مونديال الـ64 منتخبًا

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاتخاذ قرار في 14 أغسطس المقبل بشأن إمكانية توسيع بطولة كأس العالم للرجال لتشمل 64 منتخبًا، وذلك وفقًا لوثائق اطلعت عليها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ويتطلع «فيفا» إلى تعيين وكالة مستقلة لتقييم مقترح توسيع البطولة من 48 منتخبًا إلى 64 منتخبًا، بدءًا من كأس العالم 2030.

ويواجه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، ضغوطًا متزايدة في ظل معارضة متنامية لخطط جذب استثمارات خاصة في شركة تتولى إدارة كأس العالم، بعدما رفضت ثلاثة اتحادات قارية هذه الخطط، واستقال كبير مستشاري إنفانتينو بسببها.

وكان من أبرز المخاوف المتعلقة بالخطة احتمال سعي المستثمرين من القطاع الخاص إلى تنظيم بطولات أكبر وأكثر تكرارًا لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.

واطلعت وكالة «بي إيه ميديا» على وثائق أبدى فيها «فيفا» رغبته في تعيين وكالة مستقلة لتقييم توسيع البطولة إلى 64 منتخبًا بدلًا من 48 منتخبًا.

وأشارت الوثائق إلى أن «فيفا» سيتلقى مقترحات الوكالة بحلول 7 أغسطس، على أن يصدر قراره بعدها بسبعة أيام، فيما من المقرر أن تقدم الوكالة تحليلها في 11 سبتمبر المقبل.