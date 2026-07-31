الاتحاد النرويجي يحذر من أزمة بسبب خطة «فيفا»

قالت ليز كلافينس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن اقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ببيع حصة في كأس العالم تسبب في «وضع خطير للغاية» بالنسبة للعبة.

وقالت كلافينس، للصحفيين، بعد أن أبدت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اعتراضاتها خلال اجتماع: «هذه أزمة خطيرة للغاية بالنسبة لكرة القدم النرويجية والدولية. إنها أزمة دراماتيكية للغاية».

وصوت «يويفا» واتحاداته الوطنية الـ55، أمس الخميس، على مقاطعة جميع بطولات «فيفا» احتجاجًا على خطة الاتحاد لإنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار، تحمل اسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، لإدارة كأس العالم وبقية بطولاته، مع طرح حصة تصل إلى 20% أمام مستثمرين من القطاع الخاص.

وأشادت كلافينس بالرفض القوي لهذه المقترحات، التي وصفها منتقدوها بأنها غير ديمقراطية ومدفوعة بمصالح مالية خارجية.

وقالت: «كل من تحدث قال إن الأمر غير مقبول. وقد استخدمت كلمة "ابتزاز". ليس من جانبنا، بل من جانب الآخرين».

وأضافت: «إدخال مالكين خارجيين في الأعمال الأساسية لكرة القدم هو عنصر غريب، ويجب أن يظل عنصرًا غريبًا».

وأشارت إلى أن الخبر جاء مفاجأة تامة لجميع المعنيين تقريبًا.

وقالت: «لم نسمع شيئًا عن هذا الأمر، وتبين أن قلة قليلة فقط كانت على علم به. وقد تسبب هذا في توتر كبير، مع تدفق هائل من المكالمات والتحركات في جميع أنحاء عالم كرة القدم»، مشيدة بطريقة تعامل ألكسندر تشيفرين، رئيس «يويفا»، مع الموقف.

وأضافت: «لقد أظهر قيادة واضحة ومتجددة، وكان حازمًا في القول إن الكيل قد فاض، وإن هذه ليست عملية ديمقراطية، وإن هذا ليس مشروعًا نريده، وإن كرة القدم يجب أن تكون مملوكة لأعضائها وتدار بطريقة ديمقراطية».

وقالت كلافينس عن جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»: «انطباعي الواضح الآن هو أنه فقد قدرًا كبيرًا من الثقة».

وأضافت: «لم نصوت له في المرة الماضية، وكنا متشككين في هذا الأمر. هناك الكثير من الجوانب الإيجابية في فيفا، لكن إذا تعاملت باستخفاف مع مبادئ وقواعد الحوكمة، فستفقد الثقة بسرعة».