سلوت يرفض تدريب منتخب هولندا

قالت وسائل إعلام هولندية، اليوم الجمعة، إن أرنه سلوت رفض فرصة تولي تدريب منتخب هولندا، وذلك قبل أسابيع فقط من الموعد المقرر للإعلان عن خليفة رونالد كومان.

وأفادت وسائل إعلام بأن سلوت، الذي أقاله ليفربول الموسم الماضي، كان المرشح الأوفر حظًا لتولي تدريب منتخب هولندا، لكنه فضل مواصلة العمل على مستوى الأندية.

وأشارت التقارير إلى أن سلوت (47 عامًا) لم يرفض تدريب هولندا فحسب، بل رفض أيضًا عروضًا من ميلان الإيطالي، وفولهام الإنجليزي، والأهلي السعودي.

ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد الهولندي لكرة القدم بيانًا الأسبوع المقبل بشأن البحث عن مدرب يحل محل كومان، الذي رحل بعد خروج الفريق من دور الـ32 في كأس العالم أواخر يونيو.

وتولى كومان (63 عامًا) قيادة منتخب هولندا منذ عام 2023.

وأكد إريك تن هاغ، في وقت سابق من يوليو، أنه ليس متاحًا لتولي هذا المنصب، وأنه سيواصل تدريب نادي تفينتي أنشيده خلال العامين المقبلين.

أما المرشح البارز الآخر فهو بيتر بوس، الذي مدد عقده مع أيندهوفن في نهاية الموسم الماضي، بعدما قاده إلى الفوز بلقب الدوري الهولندي.

وستلعب هولندا مباراتها المقبلة أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية يوم 24 سبتمبر.