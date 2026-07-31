113 هدفاً في 6 مباريات.. أمين صندوق يواجه بايرن ميونيخ في ودية غريبة



لم تكن النتيجة الكبيرة هي المفاجأة الوحيدة في فوز بايرن ميونيخ 15-0 على فريق روتاخ إيغرن، أحد فرق الدرجة الثامنة في ألمانيا، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق البافاري للموسم الجديد، بعدما خطف أمين صندوق النادي المضيف الأضواء بمشاركته أمام أحد أكبر أندية أوروبا.



وشهدت الودية واقعة غريبة بعد أن دفع فريق روتاخ إيغرن بأمين صندوق النادي إلى أرض الملعب في الدقيقة 79، في لحظة بدت أقرب إلى مشهد من كرة القدم الشعبية منها إلى مباراة تجمع فريقاً محترفاً بآخر من الدرجات الدنيا، وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية فإن اللاعب المفاجئ يعمل أيضاً شرطياً، وأنه مرتبط بالنادي منذ عام 2002.



وظهر الرجل بقميص فريقه كبديل، ليجد نفسه في مواجهة لاعبين من بايرن بينهم جوشوا كيميش وجوناثان تاه وجواو بالينيا وكيم مين-جاي.



وأثارت المشاركة اهتماماً واسعاً وسخرية في الوقت نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها مشجعون لحظة استثنائية للاعب أمضى سنواته في خدمة النادي خارج الملعب، قبل أن يحصل على فرصة نادرة لمواجهة نجوم بايرن.



ولم يقتصر الطابع غير المعتاد للمباراة على مشاركة أمين الصندوق فقط، فالمواجهة نفسها أصبحت تقليداً سنوياً لبايرن خلال معسكره الإعدادي، وغالباً ما تنتهي بفوارق تهديفية كبيرة تعكس الفوارق الهائلة في المستوى بين الفريقين، وسط تقارير عن مدى جدواها.



113 هدفاً في 6 مواجهات



وفاز بايرن على روتاخ إيغرن 14-1 في عام 2006، ثم 20-2 في عام 2018، و23-0 في 2019، قبل أن يحقق أكبر انتصاراته في هذه السلسلة بنتيجة 27-0 في 2023. وفي العام التالي فاز 14-1، قبل أن يضيف انتصار الخميس 15-0، ليرفع إجمالي عدد أهدافه في المواجهات الست التي خاضها أمام روتاخ إيغرن إلى 113 هدفاً مقابل استقبال 4 فقط.



وعلى أرض الملعب تناوب لاعبو بايرن على التسجيل في مباراة استخدمها المدرب فينسنت كومباني لمنح عناصر فريقه دقائق لعب خلال مرحلة الإعداد، وسجل ألكسندر بافلوفيتش هدفين، كما أحرز أرّيون إبراهيموفيتش وفيليبي تشافيز ومايكون كاردوزو وأرميندو سيب وباستيان أسومو هدفين لكل منهم، بينما سجل بالينيا وكيميش وسكندر نوراي أهدافاً أخرى.



وتأتي المباراة ضمن برنامج بايرن المعتاد في بداية التحضيرات، حيث يواجه الفريق خلال هذه المرحلة منافسين من مستويات مختلفة قبل الانتقال إلى اختبارات أكثر قوة مع اقتراب انطلاق الموسم.



وبينما سيطرت أهداف بايرن على لوحة النتيجة، فإن صورة أمين صندوق روتاخ إيغرن وهو ينزل إلى الملعب أمام نجوم النادي البافاري كانت اللقطة الأكثر لفتاً للانتباه في مباراة باتت، بمرور السنوات، موعداً ثابتاً تتكرر فيه الانتصارات الكبيرة لبايرن ميونيخ.