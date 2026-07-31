«فيفا» يتمسك بخطة الاستثمار ويؤكد: لا أحد يبيع كرة القدم

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، إنه سيمضي قدمًا في عملية التشاور بشأن مقترح جذب استثمارات خاصة إلى كأس العالم وبقية بطولاته، بعد تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالمقاطعة، وصدور انتقادات من اتحادات قارية أخرى للخطة.

وقال «فيفا»، الذي يتخذ من سويسرا مقرًا له، إن «تقارير إعلامية غير صحيحة» عطلت عملية التشاور المخطط لها، لكنه سيواصل المضي قدمًا.

وأضاف، في بيان صدر منتصف الليل بتوقيت أوروبا: «سنمضي قدمًا في عملية التشاور هذه لضمان أن يتمكن كل اتحاد عضو من التعبير عن رأيه استنادًا إلى الحقائق».

ويسعى «فيفا» إلى إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار تحمل اسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، لإدارة كأس العالم وبقية بطولاته، مع طرح حصص تصل إلى 20% أمام مستثمرين من القطاع الخاص.

وأوضح «فيفا» أنه من المتوقع أن يقود صندوق «ثرايف إيترنال»، الذي تديره شركة «ثرايف كابيتال» التي أسسها جوشوا كوشنر، مجموعة المستثمرين المقترحين. وجوشوا هو شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

«لا أحد يبيع كرة القدم»

وقاد «يويفا» الانتقادات الموجهة إلى الاقتراح، واتهم «فيفا» بعرض «روح» اللعبة للبيع.

وصوتت الاتحادات الوطنية الـ55 الأعضاء في «يويفا»، أمس الخميس، بالإجماع على مقاطعة جميع بطولات «فيفا»، بعد أقل من أسبوعين على تتويج إسبانيا بكأس العالم.

ورد «فيفا»: «لا أحد يبيع كرة القدم. هذا أمر لن يفكر فيه فيفا أبدًا».

وأضاف: «لكل طرف الحق في التعبير عن معارضته وطلب مزيد من التوضيح، لكن لا يمكن لأي كيان بمفرده أن يدعي تمثيل جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا حول العالم».

وتابع: «ينبغي السماح لكل اتحاد وطني بمراجعة المقترح وإبداء رأيه في تشكيل مستقبله. هذه هي المبادئ الديمقراطية لـ(فيفا)».

ورفض اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) الاقتراح خلال اجتماع عقده أمس الخميس، لكن الاتحاد الذي يضم 41 عضوًا لم يتبع «يويفا» في التهديد بالمقاطعة.

كما وجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسالة شديدة اللهجة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 47 اتحادًا، محذرًا من أن الاقتراح لن ينجح دون دعم جميع الاتحادات القارية الست.

«كرة القدم للجماهير»

وقال رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، في رسالة وجهها هذا الأسبوع إلى جميع الاتحادات الأعضاء، إنها ستتلقى 40 مليون دولار لكل منها إذا وافقت على المقترح بحلول 19 سبتمبر.

ويضم «يويفا» و«كونكاكاف» معًا 96 اتحادًا وطنيًا، أي أقل قليلًا من نصف أعضاء «فيفا» البالغ عددهم 211 اتحادًا.

وأكد «فيفا»، اليوم الجمعة، أنه لن يمضي قدمًا في تنفيذ الخطة دون دعم غالبية الاتحادات الأعضاء.

وأضاف: «تستند مبادئ مقترح (فيفا فوروارد إنتربرايز) إلى تمويل تنموي غير مسبوق، وملكية عالمية حقيقية للفرص التجارية لرياضتنا، وحق تقرير المصير الكامل من خلال عملية ديمقراطية لجميع الاتحادات الأعضاء».

وقال الإسباني تشابي ألونسو، الفائز بكأس العالم، اليوم، إن كرة القدم يجب أن تعطي الأولوية للمشجعين، وليس للمصالح الخاصة.

وأضاف مدرب تشيلسي، للصحفيين في سيدني: «هذه هي طبيعة حبنا لكرة القدم، وقد شاهدنا للتو كأس عالم رائعة. إذا بقيت الأمور على هذا النحو، فهذا جيد. علينا الدفاع عن مصالح جميع الناس».

وتابع: «أعتقد أن هذا شعور مشترك بين العاملين في كرة القدم. نريد الحفاظ على كرة القدم من أجل الجماهير، ومن أجل الجميع، وليس من أجل مصالح أخرى. لذا نأمل ألا يحدث هذا».