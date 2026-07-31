«كونكاكاف» يرفض اقتراح «فيفا» ببيع حصص في كأس العالم

فض اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) واتحاداته الأعضاء وعددها 41 اقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ببيع حصص في كأس العالم خلال اجتماع عُقد اليوم الجمعة، لكنه لم يصل إلى حد اتباع خطوة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي.

وأوضح «كونكاكاف» أن الاتحادات الأعضاء الـ41 عبرت عن «قلقها العميق» إزاء عدم اتباع الإجراءات السليمة بشأن الاقتراح، وقصر المهلة المحددة، وغياب أي مراجعة أو موافقة من الجهات المعنية داخل «فيفا».

وقال «كونكاكاف» في بيان: «أكدت المناقشات الحاجة إلى مزيد من الشفافية والحوكمة السليمة».

وأضاف: «لهذه الأسباب، رفض كونكاكاف واتحاداته الأعضاء الـ41 الاقتراح».

وقال الاتحاد المكسيكي لكرة القدم لاحقًا إن «فيفا» أبلغه بالمقترح في 28 يوليو، وإنه سيزود الاتحادات الأعضاء بمعلومات ووثائق إضافية من خلال سلسلة من الاجتماعات قبل اتخاذ القرار.

وأضاف، في بيان: «سيكمل الاتحاد المكسيكي لكرة القدم عملية الدراسة والتحليل هذه لاتخاذ القرار الذي يخدم تطور كرة القدم المكسيكية على أفضل وجه»، دون أن يوضح ما إذا كان يؤيد قرار «كونكاكاف» برفض الاقتراح.

وتنص خطة جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، على إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وبقية بطولاته، مع طرح حصص أقلية أمام مستثمرين من القطاع الخاص.

وعرض «فيفا» على الاتحادات الأعضاء الـ211 مبلغ 40 مليون دولار لكل اتحاد إذا وافقت على الاقتراح بحلول 19 سبتمبر، ضمن حزمة تمويل بقيمة 10 مليارات دولار، تصبح متاحة اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

وفي حال رفض الاقتراح، ستعود قيمة الحزمة إلى المبلغ السابق البالغ 2.7 مليار دولار، أي نحو 10 ملايين دولار لكل اتحاد عضو.