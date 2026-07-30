اختفاء لاعب في الدوري الإيطالي يثير الحيرة والدهشة



لا يزال الغموض يحيط بمكان اللاعب لاميك باندا، جناح نادي ليتشي الإيطالي، والذي شوهد لآخر مرة في مطار لوساكا رفقة زوجته في 23 يوليو، ومنذ ذلك الحين انقطع الاتصال به.

ووفقاً لصحيفة «غازيتا» الإيطالية، فإن الوضع يثير القلق نوعاً ما بالنسبة لشخص لا يُعرف مكانه.



وقال المدير الرياضي ستيفانو ترينشيرا: «لم نتلق أي خبر من باندا أو وكلائه منذ أسبوعين. بدأنا جميعاً نخشى أن يكون قد حدث أمر لا علاقة له بكرة القدم. بدأت أعتقد أنه لا توجد استراتيجية وراء كل هذا لاستغلال ليتشي، بل ربما مشكلة شخصية. للأسف، بدأنا نفكر بهذه الطريقة أيضاً، لأن ما يحدث غير معتاد للغاية».



وتحدث رئيس النادي، سافيريو ستيكي دامياني، قبل أيام عن الوضع الغريب للاعب قائلاً: «لم أواجه موقفاً كهذا طوال 11 عاماً. اختفى اللاعب، ولا أعرف سبب هذا التصرف، وآمل ألا يكون قد تعرض لأمر خطير لا نعلمه».



وأضاف «يُعدّ باندا البالغ /24 عاماً/ ركيزة أساسية في صفوف ليتشي هذا الموسم، حيث سجّل خمسة أهداف وصنع أربعة. بعد مباراته الأخيرة ضد جنوى، والتي أحرز فيها هدف الفوز، لم يُشاهد اللاعب الشاب في المدينة الإيطالية. إنه وضع حساس، ونأمل في حل إيجابي قريباً».