مستشار: «فيفا» لا يبيع كأس العالم

نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مستشار للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دفاعه عن خطة لإنشاء كيان تجاري جديد تابع لـ«فيفا» تقدر قيمته بنحو 20 مليار دولار، مع طرح حصة تصل إلى 20% منه أمام مستثمرين خارجيين، في خطوة قوبلت بانتقادات حادة وفورية من اتحادات قارية.

وبموجب الخطة، سيؤسس الاتحاد الدولي كيانًا جديدًا يحمل اسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، يتولى إدارة الأنشطة التجارية وعمليات تنظيم الفعاليات التابعة للمنظمة تحت مظلة واحدة.

وسيحتفظ «فيفا»، الذي نظم مؤخرًا أكبر نسخة من كأس العالم في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بالسيطرة الكاملة على الكيان الجديد، مع طرح حصص أقلية أمام مستثمرين من القطاع الخاص بهدف جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار.

وقال جريح مافي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ليبرتي ميديا»، والذي يعمل مستشارًا تجاريًا في مشروع إنشاء الكيان الجديد التابع لـ«فيفا»، إن الاتحاد الدولي لا «يبيع كأس العالم».