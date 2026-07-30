إصابة في الساق تبعد أسينسيو عن ريال مدريد

أعلن ريال مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعرض مدافعه راؤول أسينسيو لإصابة عضلية في الساق، بينما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قد يبتعد عن الملاعب لعدة أسابيع.

وقال ريال مدريد، في بيان: «تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في الساق اليمنى. ونحن في انتظار تطورات حالته».

وخاض أسينسيو 23 مباراة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني الموسم الماضي، خلال فترة عانى فيها من عدة إصابات، شملت إصابة في الرأس في فبراير، تلتها مشكلات في ربلة الساق.

وربطت تقارير إعلامية اللاعب بالرحيل عن ريال مدريد، في ظل اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد معه.